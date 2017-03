Slo til i storbakken

Etter fleire nedturar dei siste månadane slo Anders Fannemel til i storbakken i Lahti med ein på 5. plass.

Honndølen viste på sletta at han var godt nøgd med det første hoppet, 123,5 m under vanskelege forhold, og 18-18,5 som gjeldande stilkarakterar. (Og 20 frå den austerrikske dommaren, men hos han hadde poengskalaen tydelegvis hengt seg opp, for han gav 20 til alle dei første hopparane) - Veldig godt hopp av Fannemel, fastslo NRK sin ekspertkommentator Johan Remen Evensen, som understreka at honndølen hadde dårlege forhold som gav han tre kompensasjonspoeng.

- Eg skulle gjerne hatt den oppdrifta og fått litt meir hjelp til å stikke dei siste 10 metrane, sa Anders sjølv til NRK etter hoppet, men var likevel godt nøgd med å vere tilbake høgt oppe på lista.

Stefan Kraft frå Austerrike leia etter 1. omgang, framfor Andreas Wellinger og Andreas Stjernen. Johann Andre Forfang låg på 8., Anders Fannemel på 10. og Daniel Andre Tande på 18. plass. Det var svært tett mellom dei 10 første, berre 8,1 poeng frå 10. og opp til 1. plassen.

Anders Fannemel la på til 127 m i andre omgang, og klatra dermed opp til 5. plassen, rundt åtte poeng unna bronsemedalja.

Også Daniel Andre Tande viste gamle takter i andrehoppet, etter å ha slite med bakkane i Lahti. Han strekte seg til 129,5 m og enda som nummer 10, medan Johann Andre Forfang vart nummer 12.

Stefan Kraft frå Austerrike tok gullet, slik han også gjorde i normalbakken. Sølvet gjekk til Andreas Wellinger, Tyskland og bronsen til Piotr Zyla, Polen.