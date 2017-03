Born kopierer personlegdomen til andre born

Ny amerikansk studie syner at born kopierer personlegdomstrekka til leikekameratane sine.

Når born er saman over tid, syner dei ein tendens til å ta over personlegdommen til kvarandre, dette kjem fram i ein studie utført av Michigan State University.

– Studien vår syner at personlegdomstrekk har ein tendens til å "smitte" mellom barn, dette skil seg frå den vanlege oppfattinga om at personlegdom er arveleg og ikkje kan endrast, seier Jennifer Watling Neal, som er førsteamanuensis i psykologi og ein av forskarane i studien, i ei pressemelding.

Forskarane studerte to barnehagegrupper i nesten eitt år. Ei gruppe med 3-åringar og ei gruppe med 4-åringar. Dei såg mellom anna at born som hadde ekstroverte leikekameratar, kopierte personlegdomstrekket deira over tid.

– Foreldre brukar mykje tid på å lære born til å vere tolmodige, til å bli gode lyttarar og til å kontrollere impulsar. Denne studien syner at det ikkje er foreldre eller lærarar som påverkar barna, men derimot jamgamle leikekameratar, seier Emily Durbin som og har vore med å gjennomføre studien.

(©NPK)