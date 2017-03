Svendsrud og stjernelag kjem tilbake

Håvard Svendsrud vender tilbake til distriktet med meir Per Bolstad-musikk.

Håvard Svendsrud har samla eit stjernelag som han har med seg på turné i vest.

Laurdag spelar dei på First Hotel Raftevold i Hornindal. Svendsrud er trekkspelaren med hjarte for Per Bolstad sin musikk. Han har med Bente Midtsveen på trekkspel, Arvid Engegård og Mari Lerseth på fiolinar, Rolf Erik Syversen på gitar og Svein Haugen på kontrabass.

Konsertkåseriet Per Bolstad i ord og tonar har vore framført på Sunnmøre og i Nordfjord fleire gongar tidlegare, og for publikum kan ein nemne at om ein har høyrt konserten før så kom gjerne tilbake. Bolstad etterlet seg nærare 600 slåttar, og ensemblet har plukka fram noko musikk som dei ikkje har framført på konsert tidlegare.

Arrangementet på Raftevold byggjer vidare på suksesskonserten som musikarane hadde i Stryn i fjor. Spelemannslaget Fjelljom er med, og spelar også til dans etter konserten, fortel arrangørane om Bolstad-kvelden.