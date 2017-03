Eldre skal få betra tenestetilbod i ny reform

Regjeringa startar arbeidet med ei ny reform som skal gi eldre betre hjelp og støtte til å meistre livet.

Reforma som har fått namnet: "Leve hele livet," kjem til å omhandle dei tinga som oftast sviktar i tilbodet til eldre, dette skriv Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding.

– Vi har gjort mykje for å betre tenestene til eldre. Likevel sviktar det for ofte med det aller viktigaste i eldreomsorga. Det gjer siste del av livet tyngre å meistre for mange eldre og deira pårørande. Det er dette som er bakgrunnen for at vi no startar arbeidet med ei reform for eldre, seier statsminister Erna Solberg i pressemeldinga.

Tilsyn og undersøkingar tyder på at det er betydelege kvalitetsskilnadar i tenestene, både mellom kommunar og innanfor kommunar, skriv departementet.

Regjeringa kjem til å arrangere dialogmøte ulike stadar i landet i vår og i haust. Eldre og pårørande, tilsette og leiarar i kommunane, frivillige, fagfolk og forskarar vil bli invitert. Reforma og dialogmøta skal omhandle mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og samanheng i tenestene.

(©NPK)