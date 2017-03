Stryn markerte seg sterkt i KM i futsal

KM gjekk over to dagar, og i alt 240 kampar vart spelt i Trivselshagen på Sandane. Stryn vart vinnar i fire klassar, og nummer to i ein klasse.

Stryn sitt jenter 14-lag gjekk til topps i si klasse, men det var ikkje utan dramatikk. I semifinalen mot Sandane stod det uavgjort ved full tid, og det heile måtte til slutt avgjerast i ein nervepirrande straffesparkkonkurranse. Etter tallause straffar var det Stryn som kunne juble over finaleplass.

Finalesigrar vart det også på Stryn gutar 14, Stryn gutar 15 og Stryn gutar 16. Stryn 1 jenter 19 tapte sin finale mot Førde, medan Stryn 2 tapte bronsefinalen.

Hornindal hadde med eitt lag i jenter 14-klassa. Ein siger (3-0 over Førde 2) og to tap vart resultatet der.

Finaleresultat

G15: Førde 2-Stryn 0–3

J14: Stryn-Vik 1–0

G14: Stryn-Gaular 2–0

G16: Førde-Stryn 1–4

J19: Stryn 1-Førde 2 1–3

J19 (bronsefinale): Sandane 1-Stryn 2 1–0.