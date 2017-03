Spissar formen inn mot Kollen

I helga er det Kontiolahti i Finland som står for tur for skiskyttarane, og både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø er uttekne til konkurransane som er dei nest siste i verdscupen denne sesongen.

I rute

Landslagstrenar Egil Kristiansen kan melde om at alt står bra til med dei norske før konkurransane i Finland.

– Alt verkar å vere bra, så vi satsar på at vi får gode resultat, seier Kristiansen. Han fortel også at dei no ser fram til å konkurrere i Holmenkollen neste helg.

– Vi prøver no å få ein ok form inn mot renna i Kollen. Det er noko av grunnen til at mellom anna Johannes stod over prøve-OL i Sør Korea, avsluttar landslagssjefen.