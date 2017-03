– Nedgangen i opplagstala ser ut til å avta

– 76 færre abonnentar utgjer ein nedgang for Fjordingen på to prosent. Ingen nedgang er bra, men det positive er at utviklinga med nedgang over fleire år no ser ut til å avta både for Fjordingen og andre lokalaviser, kommenterer redaktør og dagleg leiar Bengt Flaten.

Papir og nett

– Vi har ein entusiastisk stab som jobbar kvar dag for å levere ein lesverdig og relevant lokalavis både på papir og nett. Det redaksjonelle innhaldet, annonser og ytringar frå lesarar utgjer i sum den lokale «oppslagstavla» ei god lokalavis skal vere, seier Flaten.

Opplag 2016 ( endring bak):

Aviser Polaris Media ASA:

Sunnmørsposten 24.137 -638

Vikebladet 3.768 -28

Møre-Nytt 4.854 12

Sunnmøringen 1.674 -68

Fjordingen 3.721 -76

Fjordenes Tid. 4.403 -163

Fjordabladet 2.436 -22

Aviser Sogn og Fjordane:

Firda 10.873 64

Firda Tidend 2.906 -15

Firdaposten 4.707 50

Sogn Avis 8.993 -162

Ytre Sogn Avis 1.457 -33

Alle avisene i Polaris Media har dei siste åra utarbeidd ein redaksjonell årsrapport. Her kan du lese Fjordingen sin årsrapport for 2016.