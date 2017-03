Skiløpar berga ned frå Høgenibba

Ein kvinneleg skiløpar skal ha skada eit kne i høve tur på Høgenibba i Hornindal og fekk behov for assistanse.

Politiet hadde rekvirert Hjelpekorps til å hente ned den kvinna, men fekk opplyst frå Røde Kors at området vart vurdert for bratt for bruk av snøscooter.

Røde Kors meldte at dei måtte snu, berre 500 meter frå kvinna. Kvinna lå i eit bratt terreng på det 1191 meter høge fjellet.

- Vi jobbar med å få henta ned den skada personen med helikopter, opplyste Magne Faleide ved operasjonssentralen.

Helikopter frå Florø har no henta ned kvinna som er rapportert å vere nedkjølt.

- Kvinna er flydd til sjukehus på Eid, opplyser politiet.