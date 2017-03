Leitar fortvila etter "Storm" på tredje døgnet

Trude Mari Kvamme frå Oldedalen leitar fortvila etter hunden Storm på tredje døgnet, etter at han forsvann på ein tur i Lodalen laurdag.

Trude Mari er svært friluftsinteressert og ein ivrig jeger, og brukar mesteparten av fritida saman med dei to hundane sine. Hundane vert nytta både som jakt- og trekkhundar.

Laurdag var ho på tur i Lodalen, og fortel at ho hadde løyst Storm for at han skulle få kose seg litt i sola, då hunden forsvann i retning Nesdal. Storm hadde difor sele på seg då han vart borte. Trude Mari fortel at ho har høyrt bjeffing ein gong, sidan ingen ting. Storm er ein plotthund (amerikansk støver), og kan ha gått på eit spor.

- Men han har alltid kome tilbake før, seier Trude Mari. Ho har stort sett vore i Lodalen sidan Storm vart borte, og har også fått hjelp til å leite.

- Det er mange som har hjelpt til med å køyre og lytte etter han, og vi er nokre som har prøvd å kome oss inn i terrenget også. Men det er dessverre vanskeleg terreng og rasfåre, så det er ikkje berre å gå manngard, seier Trude Mari.

- No håpar eg verkeleg flotte guten min dukkar opp snart, for dette er vondt! seier den bekymra hundeeigaren.