Ein eldre mann frå indre Nordfjord må møte i Fjordane tingrett, tiltalt for seksuell handling med barn under 16 år. I følgje tiltalebeslutninga har handlingane skjedd i 2013 og 2014. Mannen er og tiltalt for å ha brote besøks- og kontaktforbodet overfor fornærma fem gonger vinteren og våren 2016.

Det er sett av ein dag til rettssaka som er beramma 29. mars.