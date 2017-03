Rømt laks svekkjer villaksen

For første gong kan forskarar sikkert slå fast at rømt oppdrettslaks skadar villaksbestanden når han gyt med villaks i elvane.

– Det er ikkje lenger tvil. Rømt oppdrettslaks som gyt med villaks i elvane vil føra til svakare og meir sårbare laksebestandar, seier Kevin Glover ved Havforskingsinstituttet til Dagens Næringsliv.

Han er førsteforfattar av den nye rapporten der ti forskarar har gått gjennom alle forsking som er knytt det som blir kalla genetisk interaksjon. Det er det som skjer når rømt oppdrettslaks gyt med villaks i elvane.

Glover seier det til no har vore ulike meiningar om dette, men at dei no er sikre på at det skjer ei skadeleg samhandling mellom oppdrettslaks og villaks. Han meiner konsekvensen mest sannsynleg er at det blir mindre fisk i elvane.

Biletet er likevel ikkje heilsvart. Glover meiner det er mogleg å få slutt på den genetiske interaksjonen mellom rømt laks og villaks, men seier det er ressurskrevjande. Det dreier seg om å hindra at oppdrettslaks får gyta i elvane. I praksis betyr det at flest mogleg rømt laks må fjernast frå elevane.

– Dersom oppdrettsfisken i tillegg er steril, vil det dessutan ikkje vera noko samhandling, seier forskaren.

(NPK)