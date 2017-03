Sju av ti går på tur kvar veke

Myta om turglade nordmenn stemmer - men ikkje alle grupper er like aktive. Det viser ei ny undersøking om nordmenn sine turvanar. Det skriv Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

I den landsdekkande undersøkinga seier 67 prosent at dei går tur i naturområde vekentleg eller oftare. Med naturområde meinast fotturar, skiturar eller sykkelturar i parkar eller andre grøne område, langs sjøen, i skog og mark eller på fjellet. Turen må vere på minst 15 minutt. Undersøkinga er gjennomført av Ipsos på oppdrag frå Norsk Friluftsliv.

Vi er ein turnasjon

– Det er faktisk berre 13 prosent som ikkje er på tur i naturområde kvar månad, og dette er veldig gledeleg, seier generalsekretær Lasse Heimdal i pressemeldinga.

Målinga vart gjort i januar, ei årstid der aktiviteten kan vere noko lågare enn elles.

Dei mest ivrige turgåarane er i alderen 40-59 år. I aldersgruppa 15-24 år er det berre 35 prosent som går meir enn fire turar per månad.

– Å gå tur er det viktigaste bidraget til fysisk og psykisk helse. Vi må fange opp dei mange som står utanfor den organiserte idretten. Undersøkinga viser at for mange tek laptopen og tv-skjermen mykje av fritida. Som vaksne tek vi med oss dei haldningene til aktivitet som vi får som born, så her spelar foreldra ei viktig rolle når det gjeld å setje grenser for tidsbruk på skjermaktivitetar – og ikkje minst gi borna gode turvanar. Det treng ikkje vere lange eller kompliserte «ekspedisjonar» - små turar i nærmiljøet kan gi minst like store opplevingar, understrekar Heimdal.