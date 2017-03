Legg basehopping til Stryn

X2 festivalen skal for første gong nytte Stryn til basehopping, eller X-Base, som festivalen sjølv omtalar ekstremsporten.

Arrangøren av den mangeårige festivalen har fått innvilga ein søknad til Stryn kommune om landingløyve med helikopter på Marsåhyrna 21.- og 22. april.

Arrangøren fortel Fjordingen at storparten av basehoppinga i år skal skje frå Helsetkoppen i Hellesylt, men er glad for at det 1350 meter høge fjellet ved Flo blir ein del av lokasjonen i år.

- Basehopparane skal lage film av hoppa sine, så vi ønskjer bilete både frå Hellesylt og frå Stryn, fortel sikkerhetsansvarleg for festivalen, Åsmund Vaage.

Vaage har alt Stryn og Hoven i planane for neste års X2 festival.

- Basehopp frå Hoven er noko vi har stor trua på og vurderar til neste års arrangement. Der ligg det til rette for mykje publikum og god marknadsføring. Dette er førebels berre ein ide, seier Vaage.

- X2 Festivalen har gjennom 12 år utvikla seg til å tilby eit nasjonalt møtepunkt for deltakarar innan friluftsliv og ekstremsport. I år skal festivalen arrangere 22 sportsarrangement i Volda, Ørsta, Stranda og Ulstein kommune, heiter det frå søknaden.

Slik ser eit basehopp frå Marsåhyrna ut.