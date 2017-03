Naudlanding etter kortslutning

Eit småfly som tok av fra Sandane flyplass 18. september i fjor, fekk motorstopp i 650 meters høgde og måtte naudlande på eit jorde i Randabygda.

Det vart ingen personskadar, men landinga var så hard at understellet vart rive sund og flyet spratt opp og traff bakken igjen 20-30 meter lenger oppover jordet.

No har Statens havarikommisjon for transport granska havariet og konkludert med at styrten skuldast feil på ei leidning og at magneten som inngår i flyet sitt tenningssystem, har kortslutta.

I følge Havarikommisjonen er problem med magnetar som kortsluttast til jord eit velkjent problem.

– På eit tidspunkt, som ikkje kjem fram i flyet sin tekniske logg, har enten ringterminalen blitt skifta på den enden av leidninga som skal festast til magneten si tilkopling, eller det har blitt laga ei ny leidning, skriv Havarikommisjonen.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saka.