– Meir naturvenleg flaumsikring

Ved god planlegging kan vassdragsnære område sikrast mot flaum utan å skade naturmiljøet i og ved elva, opplyser seniorrådgjevar Eyvin Sølsnæs hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

På oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har Uni Research Miljø LFI laga eit rettleiingsnotat om korleis sikringstiltak i flaumutsette elvar bør gjennomførast for å ta best mogleg vare på naturmiljøet.

- Erosjonssikring av elvar for å hindre skade på bygningar, vegar og dyrka mark har ofte redusert livsgrunnlaget for fisk og andre vasstilknytte artar, opplyser Sølsnæs.

Eit naturleg breitt elveløp vil førebyggje flaumskade og samtidig vere gunstig for naturmiljøet. Fisk og andre artar i og ved elva treng skjulplassar og næring. Vassdekt elvebotn med variert steinstorleik og holrom mellom steinane, og rik kantvegetasjon, gir gode leveområde for fisk. Dette gir god fiskeproduksjon og grunnlag for fiske og lokal verdiskaping.

– Elva er også eit viktig landskapselement, og eit naturleg og variert elveløp vil ha verdi for friluftsliv og turisme, seier Sølsnæs.

Tips om meir naturvenleg erosjonssikring

• Tilbaketrekt forbygging

• Ru forbygging med holrom, i staden for glatt plastring

• Steinutlegging i elveløpet og etablering av djupål

• Tilrettelegging for kantvegetasjon

• God terrengtilpassing; mest mogleg naturleg elveløp og elvekant