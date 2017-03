Ber regjeringa om konkrete tiltak

– Regjeringa må følgje opp med meir konkrete tiltak for å få ned utslepp frå cruiseskip, meiner leiaren for hamnestyret i Bergen.

– Søknadene våre om landstraum til cruiseskip fell i dag utanfor tildelingane i landstraumsprogrammet og blir avvist. Tiltaka frå regjeringa er ikkje sikre nok, seier leiaren for hamnestyret i Bergen, Jan Erik Kjerpeseth, til Bergens Tidende.

Han meiner den nye reiselivsmeldinga som blei lagt fram sist veke inneheld mange fine ord om å redusera utslepp av klimagassar frå cruiseskip, men lite konkret.

– Det som blir sagt i den nye reiselivsmeldinga forpliktar økonomisk, og vi ventar at det blir sett av midlar til arbeidet, seier Kjerpeseth.

Bergen og Omland Havnevesen ønskjer å lage ein plan for ei grønare og meir miljøvenleg hamn, og bli eit føregangseksempel for andre norske hamner. Det inneber mellom anna at dei minst miljøvennlege skipa må betale meir for å leggja til kai.

Hamneleiinga vurderer også å premiere dei mest miljøvennlege skipa. Dei vurderer også å innføre ei grense for kor mange cruiseskip som får leggje til kai kvar dag.

