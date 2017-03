Delte ut rekordmange fagbrev

Aldri tidlegare har så mange i Sogn og Fjordane teke imot fagbrev som på Hotel Alexandra fredag 17. mars.

Det var utdeling av fagbrev, sveinebrev, kompetansebrev og meisterbrev i over 60 fag denne festkvelden i Loen. Det var stil over utdelinga, med dresskledde karar og kvinner i flotte kjolar, bunadar og andre festdrakter, skriv fylkeskommunen.

Utdeling av kompetansebrev er nytt av året. Det vert delt ut til lærekandidatar som har bestått delkompetansen sin i vidaregåande opplæring. Tolv lærekandidatar var inviterte til utdelinga.

Yrkesfag avgjerande for framtida

Det vart delt ut flest fagbrev/sveinebrev i helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, elektrikarfaget og tømrarfaget, med mellom 20 og 25 mottakarar av fagbrev i kvart fag.

Fylkesordførar Jenny Følling delte ut fagbreva saman med leiar i fagopplæringsnemnda Nils P. Støyva. I talen sin la ho vekt på at vi har bruk for gode fagfolk i framtida.

– Vi er heilt avhengige av å utdanne fleire innan yrkesfag for å få ei berekraftig økonomisk utvikling. Saman sit de på avgjerande kompetanse for morgondagen og for framtida. Rekruttering og haldningsendring for å gjere yrkesfag meir attraktivt er viktig, og her har både næringsliv, skule, media og politikarar ei viktig oppgåve, sa Følling i følgje ei pressemelding frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Svart arbeid er viktig tema

Brusegård var festleiar for kvelden, og i tillegg til fylkesordføraren, heldt også regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang, og leiar i fagopplæringsnemnda, Nils P. Støyva, talar.

Både Stang og Støyva var opptekne av problemstillingar knytte til svart arbeid og svart økonomi. Dette er eit satsingsområde både på fylkes- og landsbasis. Svart arbeid stel store summar kvart år – summar som kunne vore nytta til beste for samfunnet.

Sjå bilde frå av alle som fekk fagbrev under utdelinga.

