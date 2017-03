Klager på dispensasjon for Kirkhorn skule

Naboen til gamle Kirkhorn skule i Hornindal klager på dispensasjonen kommunen har gitt frå reguleringsplanen.

Dispensasjonen er gjort for etablering av servering/pub i kjellarlokalet i den gamle skulen. I brevet Rasmus Kirhorn har sendt til planutvalet i kommunen, heiter det mellom anna:

«Vi klagar med dette på vedtaket om dispensasjon frå reguleringsplan for etablering av servering/ pub i kjellarlokalet til Kirkhorn skule. Etter vårt syn er det ikkje sannsynleggjort at det er ei klar overvekt av omsyn som talar for dispensasjon, dvs. at fordelane ved å tillate tiltaket er klart større enn ulempene.»

Kirkhorn poengterer føreseielegheit for naboane, og seier dagens regulering og bruk av bygget ikkje tilseier at det brått skal bli etablert skjenke- og serveringsstad på eigedomen. Bygget er i dag nytta til kyrkjelydsstove, ligg utanfor sentrum og i regulert landbruksområde.

– For våre eigedomar vil etablering av pub med skjenketid tll langt på natt, innebære ei verdiforringing med tanke på nattero, støy og auka ferdsel over eigedomen/ gjennom tunet vårt nattestid, seier Kirkhorn. Som og poengterer mulige problem og konflikter med lukt samt tilhøvet og risiko for smitte til beitedyr.

– Rolleblanding

Kirkhorn viser til kommunens saksutgreiing der det er lagt vekt på kommunens ønske om aktivitet i bygget samt risiko for erstatningskrav ved avslag på dispensasjonssøknaden.

–Det blir rolleblanding når kommunen både står som utleigar/dispensasjonssøkjar og planmyndigheit. Økonomiske eller personlege tilhøve for dispensasjonssøkar og leigar kan uansett ikkje vektleggast i ei sak som gjeld arealdisponering, seier Kirhorn.

Han forventar avklart løyve til utvida bruk av avkøyrsla før dispensasjonssøkanden vert handsama.

Søknad til Arbeidstilsynet

Kirkhorn seier at det i nabovarselet ikkje er søkt om bruksendring, kun dispensasjon frå reguleringsplan jfr. plan- ogbygningslova § 19-2.

– Ut i frå saksutgreiinga kan det likevel tyde på at kommunen ser på det som ei bruksendring. Men så vidt vi kan sjå av sakspapira, er det ikkje sendt inn søknad til Arbeidstilsynet om samtykke til bruksendring. Slik vi les lova, er dette er eit krav sidan evt. bruksendring er søknadspliktig

etter plan og bygningslova og lokalet vil bli brukt av ei verksemd som er omfatta av arbeidsmiljølova, skriv Kirkhorn.