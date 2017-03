– Har blitt meir attraktivt

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Næringshagane i Nordfjord arrangerte seminaret «Regional analyse og hydrogen-seminar» i Stryn vgs. førre veke. Seminaret starta med ein presentasjon av Stryn TechHub der Arild Bødal la vekt på fordelane bedriftene har av eit slikt nettverkssamarbeid. Han la vekt på viktigheita av å vere svolten på utvikling og vekst, sjølv om det går bra for bedriftene. Dette var også problemstillinga for ein del av seminaret;

– Korleis utvikle næringslivet i fylket og bli attraktive nok til å skape vekst og nye arbeidsplassar?

- Dette har diverre vore distrikts-Norge si svøpe. Vi har det greitt, og ser ingen grunn til å vekse, sa konferansier Jan Heggheim.

– Målet for alle stader er å skape meir vekst enn det dei strukturelle forholda i fylket, eller kommunen tilseier, sa forskaren Knut Vereide i Telemarksforsking.

Har mange utfordringar

Vereide kunne vise til ei rekkje statistikkar som viste stoda i fylket sett i forhold til resten av landet. Statistikken viste tydeleg at fylket har sine utfordringar både når det gjeld låg folketalsauke og vekst i næringslivet.

– Sogn og Fjordane har den nest lågaste veksten i næringslivet i forhold til resten av landet, sa forskaren og forklarte dette med at fylket har ein ugunstig bransjestruktur.

– Statistikken viser at når Norge AS leverer godt, så underpresterer Sogn og Fjordane og motsett. Store delar av arbeidsplassane i fylket er knytt til bransjar med låg vekst, og få arbeidsplassar i vekstnæringar, forklarte Vereide.

Likevel kan fylket vise til aukande grad av attraktivitet med høg produktivitet og god lønnsemd siste åra.

Må vere attraktivitet i alle ledd

Vereide var klar på at folketalsutviklinga må opp om det skal bli vekst i fylket. Då må det vere eit attraktivt næringsliv å søkje seg til.

– Ein måte er å gå inn i kvar enkelt bedrift med rådgjeving og rettleiing om korleis ein kan bli meir innovative eller gi økonomisk bistand etc. Dette inneber at ein veit kva den enkelte bedrift treng. Den andre måten er å legge til rette for bedriftene med areal, sentrumsutvikling, bidra til organisering og nettverk, skape samarbeidskultur og optimisme, marknadsføring og skape omdømme og bustadsattraktivitet, fastslo Vereide. Han meinte at befolkningsutviklinga var ei viktig utfordring for fylket.

- Befolkningsutviklinga har vore svakare enn arbeidsplassveksten skulle tilseie grunna mange små arbeidsmarknader. Bustadsattraktiviteten i fylket har vore negativ, men positiv siste året, sa Vereide.