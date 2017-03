Fredrik Hope innstilt som leiar i Norsk Målungdom

Komande helg har Norsk Målungdom landsmøte på Sandane i Gloppen kommune. Dette er også heimebane for det som truleg blir den nye leiaren i Norsk Målungdom.

Landsmøtet samlar årleg språkengasjert ungdom frå lokallaga over heile landet for å forme organisasjonens politikk i tida framover. 2016 var eit rekordår for Målungdomen, med det beste medlemstalet på ti år. Samstundes er det ein stadig auke i talet på lokallag. På landsmøtet skal det bli vedteke nytt arbeidsprogram for den neste perioden, og nokre av kampsakene blir program for nynorsk i lærarutdanningane og ein ny kampanje som skal heite «Nynorsk myteknusar», opplyser målungdomen i ei pressemelding.

– Mange trur veldig mykje om nynorsk, og mykje av det dei trur er feil. Difor jobbar Norsk Målungdom for å spreie kunnskap om og gode haldingar til nynorsk. For å få til dette vil me ha kampanjen «Nynorsk myteknusar» gjennom heile perioden, seier leiar Synnøve Marie Sætre.

At landsmøtet skal vere på Sandane er ikkje tilfeldig. Her held lokallaget Firda Målungdom til, og dei er eitt av dei mest aktive laga i landet. I vervekampanjen i haust verva dei heile 70 nye medlemer. Det var også lokallaget på Sandane som var døra inn i organisasjonen for Fredrik Hope frå Hyen, som no er innstilt som ny leiar i Norsk Målungdom. Hope har vore leiar i Firda Målungdom og i Studentmållaget i Bergen, og var økonomiansvarleg i to år før han det siste året har vore nestleiar i organisasjonen.

– Norsk Målungdom er i stor vekst, og det siste året har me jobba mykje i områder der nynorsken er under press. Sjølv om nynorsk er eit stort og solid språk i verdssamanheng, kan det vere tøft å vere nynorskelev- og student der bokmål dominerer. Men at vi det siste året har skipa og oppattskipa seks lokallag viser at det er eit stort engasjement for nynorsken landet rundt, seier Hope.

Han ser fram til å stake ut kursen vidare på landsmøtet, og til å planleggje myteknusing.

– Nynorsken og språkmangfaldet i Noreg vil få det mykje betre om me får røska opp i alle fordomane som finst. Til landsmøtet kjem det lokallagsaktivistar som heile året står på stand og jobbar på for å spreie kunnskap om nynorsken. Saman med dei vert det veldig stas å planleggje korleis me kan få flest mogleg nynorskmytar til å rakne i året som kjem, avsluttar Hope. Synnøve Marie Sætre går av som leiar etter to år.