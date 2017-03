Fekk kvalitetsprisen

Christian Moltu, fagsjef ved psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt årets kvalitetspris i Helse Vest. Dette melder Helse Førde i ei pressemelding.

Kvalitetsprisen er ei høgthengande utmerking i spesialisthelsetenesta på Vestlandet, og Moltu får prisen for arbeidet med å utvikle og innføre The Norwegian Response System for Evaluation (NORSE) i psykisk helsevern i Helse Førde.

NORSE er eit aktivt lærande elektronisk sjølvrapporteringssystem der pasientar melder frå om korleis dei opplever behandlinga dei får innan psykisk helsevern. Verktøyet blir nytta til å tilpasse behandlinga og som samvalsverktøy. Med prosjektet NORSE har psykisk helsevern i Helse Førde etablert ein ny og forbetra måte å samhandle med pasientar på. Så langt er det rundt 600 pasientar som har nytta NORSE-verktøyet.

- Å få denne prisen er ei stor anerkjenning for meg og for miljøet som prøver å få til ei endring av praksis, der ein i større grad ser verdien av å nytte kliniske brukarrapporterte data i behandlinga. Det å endre arbeidspraksis og å ta i bruk nye metodar, er ein tidkrevjande prosess og denne prisen gir i så måte energi til dette viktige arbeidet, seier Moltu.