Vegvesenet vil kontrollere russebilar

Statens vegvesen tilbyr også i år gratis kontroll av russebilar og russebussar.

- Vi er opptekne av at russen skal ha ei sikker russetid, også på vegen. Difor vil vi kontrollere flest mogleg køyretøy for å sikre at dei er i god stand, seier Anne Margrethe Bøe i ei pressemelding frå Statens vegvesen. Som legg til at vegvesenet også kan rettleie om regelverket rundt til dømes ombygging.

Kontrollane i Nordfjord skjer første veka etter påske.

I tillegg til å fokusere på sikre bilar, er Statens vegvesen også opptekne av at russen nyttar sjåførar som er eigna for jobben.

- Vi er kjend med tilfelle der russ har annonsert etter sjåførar og samtidig oppmoda dei om å bryte reglane. Det er viktig å hugse at reglane er til for den enkelte sin sikkerheit. Respekter sjåføren, la han eller ho få pause og ikkje ha fleire personar i køyretøyet enn den er registrert for, er oppmodinga frå Statens vegvesen.