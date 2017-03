– Vi vil ikkje ha ein stor stasjon her

Stryn Ungdomsråd har latt seg engasjere i planane om ein beredskapsstasjon like ved skulen deira. Dei er klare på at det er positivt at blålysetatane skal samlast under eitt tak, men er skeptiske til lokasjonen ved Vipevegen.

– Sentrum er allereie overfylt med store bygg som dette. Vi syns det er dumt å ta av dei få grøne areala som er igjen i Stryn sentrum, seier Miriam Flo og Marte Sølvberg Spilde i Stryn ungdomsråd.

Dei fortel at det er bruk for dette grøntområdet, også av andre enn elevane ved skulen.

– Dette området blir nytta av dei som driv med idrett, og til gymtimar i dei månadane i året ein kan vere ute. Området blir og mykje brukt til grilling og volleyballspel, forklarar dei.

– Volleyballbana kan bestå, informerte ordføraren.

– Ja, men bygget kjem for tett på. Så lenge utrykkingstida ikkje blir ein faktor, synest vi at bygget burde plasserast i utkanten av sentrum, som i Bø, på Visnes eller på Rise, seier jentene og legg til;

– Det er dumt å bruke opp det vesle grøntarealet som er i sentrum når det er rikeleg med næringsareal, seier Flo.