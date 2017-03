Sterke O-løp av Bergset

Isak Bergset viste solide takter då han deltok i Danish Spring sist helg. Orienteringsløparen frå Fjelli, som spring for NTNUI, gjekk heilt til topps på søndagens langdistanseløp i eliteklasse 2. I eliteklasse 1 var det berre tre løparar som hadde betre tid enn Bergset.

Sterk prestasjon

– Resultatet må difor sjåast på som sterkt seier Johan Magerøy i Sogn og Fjordane Orienteringskrins, som stadig let seg imponere over nordfjordingen sine resultat. Bergset fekk også 2. plass på mellomdistansen laurdag, medan det vart 12. plass på sprinten fredag.

Spent på formen

–Det vart ei bra helg i Danmark, ja. Eg var spent på formen sidan eg har slite med ein kneskade siste månadane, men det verkar som at vintertreninga har vore bra seier Bergset til Fjordingen. Han legg til at han trivst best på dei lange løpa.

Natt-NM neste

Til helga stiller Isak Bergset i natt-NM i Kristiansand.