Dette er Årets anlegg

Den nye vegstrekninga Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen er kåra til Årets anlegg 2016.

Den nye vegen er den største vegutbygginga i Norge dei siste åra og opna for bilistar i desember i fjor. For trafikantane betyr den nye vegen ei innspart reisetid gjennom Gudbrandsdalen på over 12 minutt. I tillegg betyr den nye vegen mykje for trafikksikkerheita, og dei som bur langs E6 slepp no at hovudvegen går gjennom sentrum i tettstadane.

– E6 Frya-Sjoa er eit mønsterverdig eksempel på korleis eit stort inngrep, i eit kulturlandskap av nasjonal verdi, har underordna og tilpassa seg landskapet. Nye E6 smyg seg gjennom landskapet på ein måte som om den alltid har lege der, heiter det mellom anna i grunngjevinga frå juryen.

Det er bransjebladet Byggeindustrien som deler ut prisen. Dei andre nominerte til Årets Anlegg 2016 var Gaularfjellet – Utsikten og Nedre Røssåga kraftverk. (©NPK)