- Førarfeil bak nesten alle ulykker

Éin av tre ansvarlege for alvorlege trafikkulykker er tidlegare straffa, viser tal frå politiet. No ønskjer UP-sjefen tettare oppfølging av denne gruppa.

Tendensen er at om ein bryt lova på andre område, så gjer ein det også i trafikken. Det går fram i ein ny rapport , som utrykkingspolitiet (UP) publiserte torsdag.

Rapporten er basert på ein gjennomgang av 208 trafikkulykker i 2012, der 139 var dødsulykker og 56 ulykker med stor skade. I kvar ulykke har UP definert ein gjerningsperson, og i 96 prosent av ulykkene har denne personen utvist grov (60 prosent) eller simpel (36 prosent) aktløyse.

– Andre etatar som Vegvesenet og Transportøkonomisk institutt arbeider mykje med kunnskap opp mot ulykker. Men ingen av dei har den moglegheita som politiet har til å sjå kven som køyrer ulykkesbilane og kva bakgrunn dei har, seier UP-sjef Runar Karlsen til Politiforum.

Så mange som 35 prosent av gjerningspersonane var tidlegare straffa, dei fleste for trafikale tilhøve, og to tredelar av dei for meir enn éi overtrening.

– Uansett kor mange tiltak ein set inn for å betra vegar og køyretøy, er det ein førarfeil bak nær sagt alle ulykker. Det er interessant fordi det betyr at kontrollen til politiet og aktiviteten på vegane er viktig, seier Karlsen.

