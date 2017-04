Første arbeidsdag for ny sokneprest

Hornindal kyrkje var godt besøkt under ordinasjonsgudstenesten for Hege Høibye som vart ordinert som prest og samstundes som ny sokneprest for Randabygd, Nordsida og Hornindal sokn.

Høibye (42) har flytta åleine til Hornindal frå Oslo der ho nyleg er ferdigutdanna.

- Eg er vand med å vere anonym i Oslo, det blir eg ikkje her. Det blir ein stor overgang men eg har eit veldig godt inntrykk av staden og eg har blitt tatt godt imot. No gledar eg meg til å bli kjend med folket her, seier Hege Høibye.

Høibye har tidlegare studert forteljarkunst, noko som fleire meinte kom til uttrykk søndag. Både biskop Halvor Nordhaug og prost Rolf Schanke Eikum var raus i ordlaget om formidlingsevnen til den nye soknepresten frå Oslo.

- Ho viste i dag at ho er ein dyktig formidlar. Ho brukte rommet på ein god måte og leverte ein preken med kunstneriske kvalitetar, sa biskop Nordhaug.

Hornindal songlag fekk også vist seg fram før det vart kyrkjekaffi på Kyrkjelydsstova etter gudstenesta.

Meir om ordinasjonsgudstenesten i tysdagavisa