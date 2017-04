Vil ha fleire økomjølkbønder – men ikkje kor som helst

Tine etterlyser 40 nye økomjølkbønder, men har stengt økomjølktanken på Sunnmøre, skriv Nationen.

I fjor haust etterlyste Tine 40 nye økomjølkprodusentar og 10 millionar liter meir økomjølk. Det skjedde året etter at økotanken ved Tine sitt meieri i Ålesund gjekk i sund og blei stengt.

– No går 175.000 liter økomjølk frå produsentar på Sunnmøre i tanken med vanleg, konvensjonelt produsert mjølk. Det er krise for det økologiske jordbruket på Vestlandet, seier økobonde Nils Sigurd Drabløs i Sykkylven til avisa. Han har sjølv drive med økologisk mjølk sidan tidleg 90-tal.

Tine har oppfordra bønder i Troms, Nordland, Trøndelag-fylka, Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold og Vestfold til å leggje om til økologisk. Dette er område Tine meiner dei har moglegheit til å hente økomjølk, og som soknar til Tines anlegg i Harstad, Trondheim, Røros og Oslo.

– Når Tine etterlyser nye mjølkebønder andre stader i landet, betyr det at det ikkje blir skrive nye kontraktar med mjølkebruk på Vestlandet. Det betyr også at det ikkje blir etablert nye økologiske mjølkebruk her, seier Drabløs.

Johnny Ødegård, direktør for rådgiving og medlemmer i Tine, forstår at folk er urolege.

– Men det finst ingen planar om å endre økotillegget på 75 øre for dei som allereie har kontrakt med Tine, seier han.

I 2016 blei det som blei betalt ut i meirpris til økomjølkprodusentar, henta inn igjen i marknaden. Det vil ifølgje Ødegård seie at rekneskapen for økomjølka samla sett gjekk nokolunde i balanse.

Innanfor økomjølkeruta

– Derimot vil nye kontraktar med økomjølkbønder først og fremst bli inngått i område der det er rasjonell transport.

Ifølgje Tine er økoproduksjonen på Sunnmøre i minste laget for at det skal bli lønnsamt å hente mjølka inn til eigne økotankar ved meieriet. Transportkostnadene er ifølgje Ødegård også årsaka til at Tine førebels ikkje vil teikne kontraktar utanfor dagens økoruter.

– Det må finnast tilstrekkeleg mange produsentar nær kvarandre for at det skal svare seg å hente. Det blir altfor dyrt å køyre ein tankbil til kvar enkelt produsent. Dette er også årsaka til at Tine etterlyser fleire produsentar i område der det vert henta økomjølk frå før.

Så langt har få skrive kontrakt med Tine om å bli økomjølkbønder.

– Mange har meldt interesse, men førebels er det berre nokre få som har tatt steget og skrive kontrakt med oss, seier Ødegård.

