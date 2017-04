"Portforbod" for fjørfe også i Sogn og Fjordane

Mattilsynet er uroleg for at trekkfuglar skal bere med seg smittsam fugleinfluensa utover våren og utvidar no forbodet mot utandørshald av tamfugl til å gjelde heile Vestlandet og Trøndelag.

Sidan november har det i elleve fylke på Austlandet og Sørlandet med Rogaland vore påbod om å halde fjørfe i fangeskap innandørs, eller utandørs i inngjerda område med tett tak. No utvidar Mattilsynet den såkalla portforbodforskrifta til òg å gjelde i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

– Vi er urolege for at trekkfuglane som no kjem til Noreg, kan ha med seg smitte, seier seniorrådgivar Fredrik W. Andersen i Mattilsynet til Nationen.

Førebels reknar tilsynet smittefaren som mindre i Nordland, Troms og Finnmark.

Fugleinfluensaen har sidan i fjor haust spreidd seg med trekkfuglar til både ville og tamme fuglar i Europa, og så langt er smitten påvist i til saman 29 europeiske land, inkludert Sverige, Finland og Danmark. Førebels er det ikkje registrert fugleinfluensa i Noreg.

Influensaen er ikkje farleg for menneske eller pattedyr, men er dødeleg for fuglar. (©NPK)