- Nøgde med å ha det som det er

I går skreiv Fjordingen om 10. klassingar ved Hornindal skule som ønskjer at forbodet mot oransjerussfeiring, som vart innført i 2014, skal opphevast.

Rektor ved Hornindal skule, Gro Mikalsen Hundeide, deler på ingen måte elevane sitt ønskje om å på ny innføre oransjerussfeiring ved skulen. Ho viser også til vedtaket som Utval for oppvekst og helse gjorde 28.01.2014: "Russefeiring skal ikkje gjennomførast ved Hornindal skule. Det skal ikkje nyttast effektar som vert knytt opp til russefeiring i skuletida eller på veg til eller frå skulen".

- Bakgrunn for at skulen og rådsorgana knytt til skulen, med unntak av elevrådet, ville ha forbod mot russefeiring inn i ordensreglementet var fordi det over mange år har vore mykje uro kring oransjerussen og deira oppførsel/feiring i russetida på skulen. Dei forstyrra for seg sjølve og ikkje minst gjekk det ut over dei yngre elevane sitt læringsmiljø, seier Hundeide.

Ho meiner elevrådet sine argument for å halde fram med oransjerusstradisjonen vart nøye diskutert, men dei vart ikkje funne tungtvegande nok til at denne tradisjonen skulle fortsette.

- Ved at russefeiringa er borte opplever ein eit mykje rolegare og finare vårsemester på skulen. Skulen er veldig nøgd med vedtaket som er gjort og ønskjer inga endring, seier rektoren.