Holmøyskarrennet går på Ullsheim

Det har vore ein utfordrande sesong for arrangørar av vinteraktivitetar. Rennleiar Arne M. Sølvberg skriv i ei pressemelding at mildvêr og regn den siste tida gjorde at arrangøren av Holmøyskarrennet var inne på tanken om å avlyse årets utgåve.

– Det vart etter kvart umuleg å få til ei løype frå Nordfjord fritidssenter som ville vere eit femtiårsjubileum verdig.

Ullsheim tek over

– Takka vere Arvid Hatledal sin innsats med løypene frå Ullsheim, kan han tilby reserveløype og har lager av kunstsnø i bakhand. Det vert same løypa som vart brukt til Tverrfjelldilten, 20 km lang.

Per Hatledal er oppnemnd av skikrinsen som teknisk delegert for Holmøyskarrennet i år, så vi kan trygt seie at Hatledal-brørne gjer ære på faren Lars Hatledal sitt minne, sidan det var han som bar fram ideen til rennet og fekk sett ideen ut i livet 9. april 1967, skriv Sølvberg.

Det er idrettslaga Hardbagg og Veten som er arrangør for Holmøyskarrennet.