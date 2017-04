Må stenge fv 60 i Loen

Tysdag kveld til onsdag morgon må trafikantar bu seg på vegstenging ved Gjølmunna i Loen. Årsaka er støyping av gangbrua som går mellom bygga ved basestasjonen til Hoven Loen, og som kryssar fylkesvegen.

- Av tryggleiksomsyn må vi difor stenge vegen for all trafikk under støyping. Vegvesenet krev i tillegg at vi stenger åtte timar etter at vi er ferdige med støypen, slik at betongen byrjar å herde og stillaset vert avlasta, forklarar prosjektleiar for Hoven Loen, Ragnar Hagen.

Det blir sett opp infoskilt i Stryn, ved Kjøs og på Byrkjelo. I tillegg vil det vere folk som stoppar bilar på vegen mellom Stryn og Loen for å sjekke om sjåføren har fått med seg informasjonen.

- Personar kan passere til sida for brua gjennom bygget på nedsida av vegen, opplyser Hagen, som beklagar ulempene stenginga måtte føre med seg.

- Men det er absolutt nødvendig av omsyn til sikkerheita.

For detaljar kring stenginga sjå Statens vegvesen.