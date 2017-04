Statens vegvesen gjennførte kontroll av tungtransport på Kjøs søndag. Resultatet av kontrollen var eitt gebyr for bombrikke, og eitt gebyr for manglande kjetting. Ein førar frå Tyrkia fekk køyreforbod for manglande sikring av lasta. Same førar mangla kjettingar, bilen var heller ikkje utstyrt med godkjend bombrikke, opplyser vegvesenet.