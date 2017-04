Dømd for snittfart på minst 170 km/t i Kvivstunnelen

MC-føraren passerte ein politikontroll på E39 i Austefjorden i stor fart i fjor haust. I følgje dommen frå Fjordane tingrett auka motorsykkelen farta kraftig då han køyrde inn i tunnelen. Gjennomsnittsmåling viste at farta har vore rundt 178 km/t i snitt frå MCen køyrde inn i tunnelen til han tok av fv 60 mot Stranda.

Politiet klarte aldri stoppe mannen, men etterforsking førte til pågriping om lag to veker etter hendinga. Mannen nekta for å ha køyrd motorsykkelen denne dagen, men har inga anna forklaring enn at han ikkje hugsar kva han gjorde. Politiet har innhenta trafikkdata frå tiltalte sin mobiltelefon, i tillegg til bruk av bankkort. Tidslinja politiet har teikna stemmer i følgje retten overeins med dei fartsmålingane som vart gjennomført. Til dømes slo tiltalte sin mobiltelefon inn på basestasjonen i Hornindal på same minutt gjennomsnittsmålinga viser at motorsyklisten svingte av fv 60 mot Stranda.

I tillegg til å måtte sone 30 dagar i fengsel, må mannen vere utan førarkort i 30 månader.