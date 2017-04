Malakoff-programmet komplett

Strålande artistar som Daniel Norgren, Sondre Justad, The School, Death By Unga Bunga, MGPjr-vinnarane Vilde og Anna, LUT ++ er lagt til plakaten, og skal gjere Malakoff17 til tidenes feelgoodfestival.

- Alt ligg til rette for ein historisk Malakoff-festival, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i ei pressemelding frå arrangøren.

- Å få besøk av Biffy Clyro, Refused, Karpe Diem, Turboneger, Alan Walker, Converge, Ane Brun og mange fleire er ikkje akkurat kvardagskost i bygdenoreg. Vi opplever rekordstort billettsal, så her vert det tre dagar med heftige artistar, camp og stemning i verdensklasse, superhyggelege folk og #denbestefestivalopplevinga, legg arrangørane til.

Dermed er BIFFY CLYRO, REFUSED, KARPE DIEM, ALAN WALKER, TURBONEGRO, ANE BRUN, CONVERGE, ÅGE ALEKSANDERSEN & SAMBANDET, FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES, SONDRE JUSTAD WARDRUNA, DANIEL NORGREN, DUBIOZA KOLEKTIV, JANOVE, SPIDERGAWD, DAGNY, KJARTAN LAURITZEN, DEATH BY UNGA BUNGA, THE SCHOOL, MGPjr-vinnarane VILDE OG ANNA, CARNIVAL KIDS, TIEBREAKER, LÜT, INDIGO CHILD, AHEAD OF THE CURVE, ELIDA HØGALMEN, JACKBOW, DON WILD og BAIA WOLF klare til Malakoff-festivalen som vert arrangert på Nordfjordeid 20.- 22. juli. Årets festival vert den første som går over tre dagar. Malakoff har dei siste fire åra vore utseldt med 12.000 publikummerar kvar dag, 5.000 festivalcamperar og ei unik festivalstemning.