Over til dab på hytta

Dei siste vekene i april overtar digital radio i sju fylke, og hyttefolket gjer lurt i å bruke påska til å sjekke om dei har dab på hytta.

Like etter påske blir FM-nettet sløkt i mange fylke. Først blir det tyst i Trøndelag og Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio). Det skjer allereie 21. april. Fem dagar etter, 26. april, følgjer Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK) etter. Då treng du ein dab-radio, tv eller internett for å høyre dei nasjonale radiosendingane i innlandsfylka, der det finst mange hytter.

Det er lurt å bruke påskedagane til å gjere både hus og hytter klare for overgangen, meiner Digitalradio Norge.

– Denne påska er det viktig å gjere hytta klar for den digitale radiotida, seier Ole Jørgen Torvmark, dagleg leiar i Digitalradio Norge. Framleis er det mange FM-radioar på norske hytter, ifølgje Digitalradioundersøkinga. Samtidig ligg dei aller fleste hyttene i område med god dab-dekning. Det finst to riksdekkande dab-sendarnett, eitt for kanalane til NRK og eitt for dei kommersielle radiokanalane.

Fakta om overgangen til dab-radio

Dette er planen for den vidare stenginga av FM-signala:

* 21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)

* 16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)

* 15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)

* 8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 13. desember: Troms, Finnmark

* 189 lokalradiostasjonar held fram med sendingar på FM ut 2021.

(Kjelde: NRK/Medietilsynet) (©NPK)