Internasjonal interesse for Stad skipstunnel

Fleire internasjonale medium har kasta seg over nyheita etter at det blei formelt klart at Kystverket skal byggja den første fullskala skipstunnelen i verda.

– Når den britiske storavisa The Guardian brukar tittelen "Flytt deg Suez, her kjem Stad skipstunnel", må vi smila litt. Det seier litt om korleis prosjektet blir oppfatta internasjonalt, seier prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket Terje Andreassen i ei pressemelding.

Saka har mellom anna vore publisert i store tradisjonelle medium i Danmark, Spania, Storbritannia, USA, Tyskland, Brasil, Argentina, Nederland, Sverige, Italia, Russland, Namibia, Nigeria, Mexico og Australia.

Nyheita om Stad skipstunnel har også fått stor merksemd på nettet og i sosiale media rundt om i verda.

