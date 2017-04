Fekk førarkortet tilbake

Politiet beslagla i mars i år førarkortet til ein bilførar etter ein samanstøyt på rv 60 i Stryn. Føraren er sikta for bort på Vegtrafikklova §3. I følgje siktinga skal bilen hans han ha kome over i motgåande køyrefelt og støytt saman med ein annan bil. Påtalemakta ville beslaglegge førarkortet til den sikta inntil saka mot han er avgjort. Men retten viste til tvil omkring bevis, saman med det faktum at føraren ikkje har vore involvert i liknande ulukker før, og konkluderte med at det ikkje er grunnlag for l å legge vidare beslag på førarkortet til den sikta no.