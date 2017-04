Dyre tunnelbrannar i fylket

Oppryddinga etter tre store tunnelbrannar i Sogn og Fjordane dei siste fire åra har kosta over 100 millionar kroner. Brannen i Fjærlandstunnelen denne veka blir òg kostbar.

Oppryddinga etter brannane i Gudvangatunnelen i 2013 og 2015 og i Skatestraumtunnelen i 2015 har kosta til saman 120 millionar kroner, ifølgje tal som NRK har henta inn. Brannen i Skatestraumtunnelen kosta åleine 70 millionar kroner.

Vegvesenet reknar med at reparasjonane etter brannen i Fjærlandstunnelen natt til tysdag kan komme til å koste oppunder 15 millionar kroner.

– Det er dyrt med tunnelbrannar. Det er tale om heilt andre kostnader enn når det brenn ute i det fri, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Vegvesenet til NRK.

Tunnelbrannar utviklar ofte så sterk varme at vegbana går i oppløysing, elektronikken i tunnelen bryt saman, og sementen i taket rasar ned. Det krev heilt andre ressursar til oppryddinga enn ved trafikkulykker i friluft.

Vegvesenet reknar med å vere ferdig med reparasjonane i Fjærlandstunnelen tidlegast måndag. Da har hovudvegen mellom Sunnfjord og Sogn vore stengd i ei heil veke.

– Vi er klar over at det er alvorleg, og at det er kostnader knytt til denne stenginga. Det er derfor vi jobbar døgnet rundt med å få opna tunnelen, og vi kjem til å jobbe døgnet rundt gjennom heile helga òg, seier Finden.

