Skjenkeløyve inne og ute

Hoven Restaurant AS ved Thomas Kämpf har søkt kommunen om skjenkeløyve for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for restauranten med tilhøyrande uteareal, 1011 meter over havet.

Skjenkeløyve er omsøkt og innberekna i gangbru (80 kvadratmeter) på takterasse (1000 m2) og i møtelokale (90m2 med 40 sitteplassar) går det fram av saksframlegget.

Sjå videoen: Bli med opp til Hoven Loen i gondol

- Hoven Restaurant AS v/ Jarle Grov vert innvilga skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1,2 og 3 for perioden 20.05.2017 – 30.09.2020. Skjenkeareal inne og ute. Jarle Grov vert godkjent som styrar for skjenkeløyvet og Anette Kvamme vert godkjent som avløysar, heiter det av rådmannen sitt tilrådde svar.

Aktulle skjenketid for gruppe 1 og 2 er søndag til torsdag frå kl. 08.00 – 01.00 og fredag, laurdag og dagar før beveglege helge- og høgtidsdagar frå kl. 08.00 – 02.00.

Helse- og sosialutvalet skal handsame saka tysdag.