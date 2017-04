Akuttfunksjon kan vere trygg til 2035

Måndag vart det avklart at det ikkje blir gjort vedtak om endringar i akuttfunksjonane ved ei rekkje sjukehus. Det betyr at Volda sjukehus sine akuttfunksjonar førebels er trygge.

Føretaksmøtet la vekt på at akuttfunksjonane blir avklart no for å sikre føreseielegheit og ro rundt det vidare arbeidet med utviklingsplanane som skal ferdigstillast i 2018.

– Kva slags tidsperspektiv opererer ein med for trygging av akuttfunksjonane ved Volda sjukehus?

– Med det arbeidet som leggast til grunn no, er tidsperspektivet år 2035. Målet er å utvikle dei små sjukehusa for framtida, seier Bent Høie til Fjordingen.

- Etter føreståande kommunesamanslåing i 2020 vil Hornindal endre fylke. Er det ein automatikk at innbyggjarane i Hornindal då vil sokne til Helse Midt, og ikkje Helse Vest som i dag?

- Det vil eg anta at det er ja, men eg tør ikkje vere bastant på dette på ståande fot, seier Høie i ein kommentar.