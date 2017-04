Offisielt opna

Alle representantar av Setrevegen 2 AS var til stades under opninga med påfølgande omvisning, gåveoverrekkingar og talar.

Både Knut Løvdal Stauri frå hovudentreprenøren HS Bygg og Arild Meisterplass frå Coop Vest Eigedom AS var til stades saman med ei rekkje representantar frå Stryn kommune som eig både andre og tredje etasje.

Stryn kommune har investert 80 millionar kroner i bygget som er arbeidsplass for 60 kommunalt tilsette.

Meir om opninga av Stryn helsesenter i tysdagsavisa.