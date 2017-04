På god veg mot ny vandrepokal

Oldestafetten vart søndag arrangert for 63. gong, og det var som vanleg ærleg og innbitt kappestrid gjennom dei fem etappane. Honndalsjentene vann for femte gong på rad, og dei har no to napp i ein ny vandrepokal. Sandane FIL gjorde reint bord både i dame- og herreklassen.

Trass strålande vêr var berre 20 lag samla til stafetten i Olden. Dette er ein god del mindre enn det brukar å vere, men stemnekollisjonar og langhelg kan truleg forklare mykje av nedgangen i frammøtte lag.

Resultatliste og fleire bilete i papiravisa tysdag.