Fekk heiderspris av Rotary

Henny Koppen og Jarle Hessevik er tildelt Paul Harris Fellow heiderspris for samfunnsgagneleg arbeid. Dette er høgaste utmerkinga innan Rotary.

Dei møttest som eittåringar i Nordfjord i 1973, og gifte seg to år seinare. Dei kan sjå tilbake på snart 45 år der dei har brukt det meste av arbeidstid og fritid på samfunnsgagneleg arbeid.

– Det er kjekt å få lov til å heidre folk som verkeleg fortener det, sa presidenten i Stryn Rotary, Jan Vollset som stod for tildelinga på vårfesten til klubben fredag.

– Sidan 1981 er det Stryn som har hatt gleda av dei to, sa Vollset som hadde ei lang liste over aktivitetar. Det starta med Frostskoddekoret. To år seinare starta dei Stryn si grein av speidarrørsla. Skulen har kravd det meste av tida, men Henny arbeidde for Norges KFUM/KFUK i sju år, og Jarle har hatt ulike rollar i undervisningsforbundet på fylkesplan.

Andre stikkord er blandakoret, Ten Sing i Stryn, Vikane Blandakor og Barnekoret i Stryn. Jarle spelar i Stryn Musikklag, og er aktiv som redaktør for Stryn Historielag sitt årsskrift, medan Henny har teke utdanning og vart ordinert til prest i 2015.