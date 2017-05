Jan Ketil og Cirkus Agora er tilbake

40 år etter at han spente opp ei line mellom utedoen og epletreet heime i Hjelmelandsdalen, er Jan Ketil Smørdal tilbake med eige sirkus.

Smørdal debuterte som artist som 16-åring, og var trekkplaster for Cirkus Merano sitt spektakulære linenummer. Etter kvart fekk han også eit internasjonalt namn og reiste ut for å opptre både i store sirkus og på TV, før han starta sitt eige Cirkus Agora i 1989 og hadde stor suksess. Men tidene vart tøffare i bransjen, og i 2009 vart sirkuset parkert. Dei siste åra har Jan Ketil hatt turnert for Den kulturelle skolesekken, i fornøyelsesparkar, på festivalar og ulike større førestillingar. Til og med sirkusgudstenester har det vore.

– Men aller helst vil eg ut på vegen. Det er få ting som kan begeistre så mykje som sirkus, uavhengig av alder, kultur eller språk, seier han til Fjordingen.

Og no er det investert i nytt telt og ny bilpark, og for første gong sidan 2009 er sirkuset ute på vegen igjen. Det er ikkje mange sirkus igjen her i landet. I år er det berre to ute på vegane: Arnardo og Agora.

Jan Ketil og Cirkus Agora har turnert på Vestlandet dei siste vekene og opplevd aprilveret på sitt mest lunefulle.

– Det har gått fint. Eg blitt besteven med alle «brøytekongane» på heile Vestlandet, ler sirkusdirektøren.

Med seg har han eit knippe artistar med stor spennvidd, frå hundetriks med smartingen «Boffo» og shetlandsponniane Felix og Alex til ein prislønte sjonglør, handstandsakrobatikk i verdsklasse, halsbrekkande balansekunst og spenst og eleganse heilt oppunder sirkuskuppelen. Og så sjølvsagt klovnen.

– I år er det Pepino frå det stolte sirkuslandet Tsjekkia som er det morosame høgdepunktet, seier Jan Ketil Smørdal.

Cirkus Agora kjem til Hornindal onsdag og Stryn torsdag.