Stor vårryddeaksjon av søppel

Containerar blir utplassert på 12 stader når Stryn kommune og Tenden Miljø arrangerer vårryddeaksjon i tida 5. til 8. mai.

Dei ønskjer å få med seg lag, organisasjonar og einskildpersonar som vil vere med å rydde opp herrelaust søppel i nærmiljøet. I denne perioden vil det stå containerar plassert i Hjelledalen, Oppstryn, Storesunde, parkeringsplassen ved Stryn stadion, Sagedammen, Hopland, Loen, Lodalen, Olden, Oldedalen, Innvik og Utvik.

Ordninga gjeld for avfall som er samla inn i tilknyting til frivillige ryddeaksjonar og blir finansiert av Miljødirektoratet. Søknad og utbetaling for ryddinga skjer på etterskot etter at oppryddinga er gjennomført. Data frå ryddeaktiviteten vert registrert i Ryddeportalen til Hold Norge Rent. Ordninga er open for alle offentlege og private aktørar.

Dei siste åra har kommunen hatt fleire faste ordningar av søppelinnsamling. I år søkjer kommunen midlar frå Hold Norge Rent. Parallelt med aksjonen blir det også gjennomført innsamling av metall og landbruksplast.

Kontaktpersonar for aksjonen i kommunen er Odd Rønningen eller Anders Maurset, og Anita Roset i Tenden Miljø.