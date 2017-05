Fjordhesten opp av bølgjedalen

Fjordhesten er på veg ut av bølgjedalen. Det er få hingstar på utstillinga på Nordfjordeid i år, men alt til neste år vil vi sjå auke.

- Det blir bedekka fleire merrar enn på lenge både her og i utlandet, seier Nils Ivar Dolvik som er president i Fjord Horse International.

Onsdag markerte dei 20 års jubileum for skiping av den internasjonale organisasjonen. Skipingsprotokollen vart underskriven nettopp her på Fosnes, på garden der Njål vart fødd i 1891. Njål som seinare vart seld til Rasmus Sunde er rekna som stamfar for den reine fjordhestrasen.

Åtte nasjonar; USA, Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Finland, Sverige og Danmark var tilstades under markeringa saman med norske fjordhestfolk.

Merinas Emil, eigar Karin Kleppe, var midtpunktet for fotograferinga. Den tolv år gamle hingsten er utleigd til Danmark i sommar.

- Eit godt døme på at det internasjonale samarbeidet fungerer, seier Dolvik som er glad for at det framleis er Norge som er i føringa når det er snakk om toppkvalitet. I dag er det snakk om 5.000 fjordhest i Norge, og det er same tal som i USA.

Etter ei veke med fjordhetsaktivitetar, unghestsjå og prøver er det i dag duka for den store finalen på årets hingsteutstilling på Nordfjordeid.