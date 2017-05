Stryn møter tabelljumboen

Stryn spelar laurdag borte mot Høyang som så langt står med null scora mål og null poeng.

Sjølv om Stryn står med full pott og seks poeng i sesonginnleiinga har ikkje spelet så langt stått i stil med poengfangsten.

Etter to snuoperasjonar på dei to første kampane tek Stryn turen til Sogn for å møte Høyang, eit lag som har kome skeivt ut med null scora mål og null poeng så langt.

Fem bortekampar på neste seks

Bortekampen mot Høyang blir den første av ei rekkje med bortekampar for Stryn i tida framover. I tur og orden møter Marius Rauset og co. Høyang, Dale, Florø 2, Skavøypoll og Vik på framand gras. 16. mai-kampen mot Eid blir den einaste heimekampen fram til midten av juni.

Kampen i Høyanger er eit oppgjer der Stryn nok ein gong må finne seg i å ha favorittstempelet. Spelet har ikkje vore det beste no i starten av sesongen, men laget har uansett vist fightervilje heilt til siste slutt, sist mot Bremanger med to scoringar på overtid.

Oppgjeret mot Høyang har avspark klokka 15.00, og kampen kan du sjå på Radio Stryn sine sider (om du har problem med å spele av kampen i Internet Explorer, prøv Google Chrome).