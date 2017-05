Vestlandsrådet vil påverke Nasjonal Transportplan til siste slutt

Vestlandsrådet stod saman for felles samferdslesaker i møte med stortingsrepresentantar på fredag. Stortingspolitikar svarar at det framleis er mogleg å gjere endringar på Nasjonal Transportplan.

– Totalramma for NTP 2018–29 er ambisiøs og ligg fast. Men det er enno mogleg å gjere endringar i prioriteringane innanfor ramma. Eg forstår behova som blir lagt fram frå vestlandsfylka, og vi er kjende med dei. Men for å endre prioriteringane no må dei to regjeringspartia, KrF og Venstre vere einige, sa Helge Orten (H) frå transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Vestlandsrådet har klare krav overfor Stortinget når det gjeld samferdsle og Nasjonal Transportplan. Fredag la dei fram krava sine for stortingsrepresentantar frå dei fire vestlandsfylka.

Ferjefri E39, rassikring, betre rammer for ferjedrift og vedlikehald av vegnettet er dei største samferdslesakene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal samlar seg om.

–Eg er viss på at Vestlandsrådet uansett vil påverka diskusjonane om prioriteringane i NTP dei neste seks åra. Til dømes ser eg no at ferjedrift og rammene for kjøp av ferjetenester er viktig, ikkje minst for konkurranseevna til industrien på Vestlandet , sa stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF).

Transport og kommunikasjonskomiteen legg fram innstillinga til NTP 2018–2029 for Stortinget 12. juni, der den skal handsamast 19. juni.

