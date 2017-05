For låg grunnbemanning er ei av utfordringane i barnehagane i Stryn.

Medan norma om eit visst tal på pedagogiske leiarar per barn er lovfesta, seier lova førebels lite konkret om øvrig bemanning. Her heiter det at «Det skal vere tilstrekkeleg bemanning slik at personalet kan drive tilfredsstillande pedagogisk verksemd».

– «Tilfredsstillande pedagogisk verksemd» er ei lite presis formulering. Vi har fått mange innspel på at barnehagane har "for få hender", sa skule- og kultursjef Hilde Lødøen. Stryn har no 1 vaksen per 6,45 store barn, og 1 vaksen per 3,23 små barn.

– Vi manglar 4,6 årsverk for å kome opp i «tilfredsstillande pedagogisk verksemd», svarte ho etter spørsmål frå utvalsleiar Sonja Øvre-Flo. Prislappen på dette er ikkje avklart.